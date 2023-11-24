Какие заявления сделал Токаев на первом саммите СПЕКА

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом Саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), сообщает Zakon.kz.

В начале своего выступления глава государства выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за прекрасную организацию саммита, а также поприветствовал лидеров стран Центральной Азии и почетных гостей мероприятия.

"Казахстан как инициатор создания в 1997 году Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии с удовлетворением отмечает, что она стала эффективной платформой для расширения регионального сотрудничества и интеграции в глобальные экономические процессы. Наша сегодняшняя встреча весьма символична, поскольку проходит в год 25-летия Специальной программы. В прошлом году под председательством Казахстана мы укрепили взаимодействие по ключевым направлениям Программы и предприняли важные шаги по ее практической реализации", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, Казахстан высоко оценивает вклад, который вносит Азербайджанская Республика в развитие СПЕКА и укрепление сотрудничества регионов Центральной Азии и Кавказа.

Фото: akorda.kz

Венцом огромной работы стал сегодняшний исторический саммит глав государств-участников СПЕКА.

"Уверен, итоги встречи расширят горизонты нашего многопланового сотрудничества, основанного на принципах открытости, взаимного уважения и доверия. В условиях геополитической фрагментации и стремительно меняющейся глобальной экономической конъюнктуры значение Специальной программы только возрастает. Исходя из общих интересов, позвольте представить вам свое видение дальнейшего развития СПЕКА. Принципы устойчивого развития стали основой национальных стратегий и программ наших государств. Сегодня в Казахстане 80 % государственного бюджета уже синхронизировано с целями устойчивого развития. Первостепенной задачей нашего Правительства является обеспечение всеобщего доступа к качественному образованию и здравоохранению. Вступивший в силу новый Социальный кодекс усилил защиту уязвимых категорий граждан", – заявил президент.

Лидер Казахстана отметил, что наша страна намерена продолжать реализацию этой Программы для обеспечения инклюзивного будущего, в котором все граждане в равной степени смогут получить пользу от социального, технологического и экономического прогресса.

Достижению этих целей будет способствовать инициатива Казахстана о создании в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

"Наши страны имеют большие возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации. Уже сегодня мы отмечаем поступательный рост товарооборота между Казахстаном и странами – участницами СПЕКА. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на треть и составил порядка 10 миллиардов долларов. Считаю, что в обозримой перспективе у нас есть все возможности удвоить данный показатель. Мы способны обеспечить друг друга различными товарами по конкурентным ценам, сократив импорт из других стран. Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 миллиарда долларов. Создание "зеленых" коридоров, устранение различных барьеров придадут существенный импульс нашему торговому сотрудничеству, в том числе в таких отраслях, как строительство, химическая и пищевая промышленность. Мы также готовы рассмотреть соответствующие предложения наших партнеров", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в рамках СПЕКА есть большой потенциал в сфере промышленной кооперации.

Перспективным в этом плане представляется объединение опыта и усилий наших машиностроительных компаний в области разработки и выпуска инновационных образцов техники и оборудования для энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства. Президент уверен, что реализация на паритетных началах масштабных проектов в производственной сфере укрепит глобальную конкурентоспособность государств региона.

"Казахстан стремится внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. За последние пять лет мы удвоили объемы производства сельхозпродукции и сейчас экспортируем ее в более чем 80 государств. Мы намерены активно работать в этом направлении со странами СПЕКА. Отдельное внимание следует уделить созданию инструментов стимулирования инвестиционного сотрудничества между странами СПЕКА. В этой связи видится крайне актуальным учреждение целевого трастового Фонда СПЕКА под эгидой ООН для содействия экономическому развитию и интеграции. Учитывая важность Специальной программы, Казахстан готов внести финансовый вклад в Фонд", – сказал лидер Казахстана.

По мнению президента, регион сегодня играет огромную роль в развитии и диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов.

Фото: akorda.kz

Глава государства полагает, что страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией.

"Это колоссальное преимущество, которое нам необходимо развивать. Большие надежды в этом плане мы связываем с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. Уверен, что сопряжение Среднего коридора с проектом "Пояса и Пути", а также Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway придаст мощный мультипликативный эффект мировой торговле. Наряду с этим Казахстан готов к активному сотрудничеству по развитию коридора "Север – Юг". За последние 15 лет наша страна инвестировала в транспортную инфраструктуру более 35 миллиардов долларов. В течение ближайших трех лет мы планируем проложить свыше 1300 километров железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы. Приглашаю всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря, а также совместному производству транспортных судов. Рассчитываем на активную техническую и экспертную поддержку со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим большое значение имеет сотрудничество в сфере экологии.

Лидер Казахстана считает важным начать совместную научно-исследовательскую и прикладную работу по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами. По его словам, эти вопросы затрагивают все страны СПЕКА, и добиться успеха в одиночку здесь невозможно. Наглядное тому подтверждение – трагедия Арала, последствия которой ощущаются не только в странах региона, но и далеко за его пределами.

"В следующем году Казахстан в качестве председателя в Международном фонде спасения Арала сфокусируется на усилении работы по предотвращению деградации окружающей среды когда-то одного из крупнейших закрытых водоемов мира. Большую озабоченность вызывает сложная экологическая ситуация в Каспийском море, связанная с обмелением, резким снижением стока воды, сокращением биоресурсов и антропогенным загрязнением. Спасение Каспия должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Призываю все заинтересованные стороны к выработке общего плана действий по улучшению состояния этого уникального водоема. Убежден, наше взаимовыгодное сотрудничество укрепит статус Каспия как моря мира и новых возможностей", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности.

Фото: akorda.kz

Он призвал лидеров СПЕКА активизировать совместные усилия по вопросам перехода на альтернативные источники энергии и поддержать казахстанскую инициативу по созданию в Алматы Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам.

"Широкие перспективы открывает взаимодействие в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Стремительное развитие искусственного интеллекта ставит перед нами насущные задачи трансформации производства, рынка труда и сферы услуг. В нашей стране более 90 % государственных услуг предоставляется в электронном виде, а доля безналичных транзакций превысила 80 %. Объем экспорта IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов", – подчеркнул глава государства.

Лидер Казахстана отметил, что Астана поддерживает процесс институционализации СПЕКА, призванный в полной мере раскрыть ее огромный потенциал для эффективного продвижения многопланового торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами региона.

"Более того, в будущем были бы рады видеть новых участников СПЕКА – представителей государств-партнеров и институтов ООН. Предлагаю правительствам наших стран создать специальную рабочую группу СПЕКА. Кроме того, пользуясь возможностью, предлагаю провести специальную панельную сессию СПЕКА на полях очередного Международного форума Астана, который состоится в июне следующего года. Это мероприятие высокого уровня призвано объединить усилия мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы современности. Я также хотел бы предложить Казахстан в качестве места проведения одного из следующих саммитов СПЕКА во взаимно согласованное время", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления президент выразил уверенность, что сегодняшний саммит позволит выработать конкретные механизмы повышения эффективности Специальной программы, еще больше укрепит дружбу и стратегическое партнерство между странами.

В ходе саммита выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана, а также генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасем Аль-Будайви.

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24 ноября 2023 года ночью президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА). Глава государства провел переговоры с президентом Азербайджана, в ходе которых вновь поздравил Ильхама Алиева и народ страны с восстановлением территориальной целостности в соответствии с нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН. Подробнее здесь.