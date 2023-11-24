Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку с рабочим визитом

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), сообщает Zakon.kz

До этого пресс-служба Акорды сообщала, что завершился рабочий визит главы государства в Минск.

В столице Беларуси Токаев участвовал в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главными темами саммита военно-политического блока ОДКБ стали международная и региональная безопасность, стоящие перед организацией задачи и общие интересы входящих в блок государств.



В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя сессия прошла в очень сложных специфических условиях стремительно нарастающей деградации международной обстановки.

Напряженной складывается ситуация на евразийском континенте и по периметру зоны ответственности ОДКБ. По его мнению, особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке.

"В результате конфликта страдает мирное население, в большом количестве погибли безвинные люди, в том числе дети. Мириться с этим невозможно. Казахстан оказал гуманитарную помощь жителям Газы в размере одного миллиона долларов, отправив ее в структуру ООН – UNRWA/БАПОР, которая понесла беспрецедентные потери среди своего персонала, но героически продолжает свою работу. Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", – сказал президент.

Глава государства также заявил, что Казахстан приветствует последние договоренности о временном перемирии.

Президент Казахстана также обратил внимание на непростую ситуацию в Афганистане и призвал международное сообщество продолжить оказывать помощь афганскому народу.

Президент Казахстана также призвал ОДКБ уделять больше внимания борьбе с наркотиками.



