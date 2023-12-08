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Токаев созвонился с Пашиняном

Токаев созвонился с Пашиняном Фото: akorda.kz
8 декабря 2023 года состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, в ходе разговора президент Казахстана отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.

"Касым-Жомарт Токаев положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау – Ереван – Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки", – говорится в сообщении.

Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.

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Пашинян Никол Токаев Касым-Жомарт Армения Казахстан
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