Токаев: Казахстан должен стать центром притяжения цифровых технологий

На церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз" 12 декабря президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии цифровых технологий в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства акцентировал особое внимание на необходимости развивать IT-сферу в стране.

"Наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий. Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний. Все это – лишь небольшая часть задач и конкретных результатов нашей работы. Мы обязаны наращивать темп и глубину преобразований по всем направлениям". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в различных сферах накопилось немало проблем, которые закономерно волнуют казахстанцев. Но правительство постепенно решает наболевшие вопросы путем каждодневной системной работы.

"Однако для мощного рывка в развитии нам важно не только решать текущие задачи, но и разрабатывать собственное видение будущего страны, формировать новое качество нации, совершенствовать систему индивидуальных и коллективных ценностей", – подчеркнул глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал избавиться от бюрократии и перейти к конкретным мерам поддержки бизнеса.