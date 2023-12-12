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Основу экономики Казахстана назвал Токаев

Основу экономики Казахстана назвал Токаев Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 12 декабря 2023 года на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", рассказал, что является основой экономики страны, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "Казахстан расположен в центре Евразийского континента".

"Основные пути с Запада на Восток проходят через нашу страну. Вы должны эффективно использовать эту возможность. Качественные дороги – это основа экономики страны. Мы постоянно развиваем автомобильные и железнодорожные сети. В этом году было построено более 850 км дорог".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в ближайшие три года будет введено в эксплуатацию 1300 км железных дорог.

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