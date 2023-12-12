Токаев: Нам пора стать нацией, которая не только учится
Фото: akorda.kz
12 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанцы не должны сворачивать с пути прогресса, отвлекаться и скатываться в архаику, сообщает Zakon.kz.
Об этом глава государства сказал на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз".
"Нам надо всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займем в стремительно меняющемся мире. Одним словом, нам надо смотреть только вперед. Мы должны быть креативными и открытыми всему новому".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, перед страной стоят четкие цели.
"Благодаря прочному единству и упорному труду мы достигнем всех поставленных целей. Нам пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других. Мы должны стать государством, которое не только потребляет, но и производит".Касым-Жомарт Токаев
Также он подчеркнул, что уже не раз говорил об этом.
"Марка "сделано в Казахстане" должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса "Алтын сапа". При этом представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением. Честный гражданин – "Адал азамат" – думает не только о собственном благополучии. Он также заботится о родном ауле и крае, в котором он работает. Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. Действительно, это самая благородная миссия – служение родной стране".Касым-Жомарт Токаев
Ранее Токаев назвал основу экономики Казахстана. Президент подчеркнул, что "Казахстан расположен в центре Евразийского континента". По его словам, качественные дороги – это основа экономики страны.
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