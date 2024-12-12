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Политика

Токаев прилетел в Жетысускую область

Токаев прилетел в Жетысускую область, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:27 Фото: akorda.kz
Сегодня, 12 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Жетысускую область, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Талдыкоргана президента встретил аким области Бейбит Исабаев.

Токаев прилетел в Жетысускую область, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:27

Фото: akorda.kz

Токаев прилетел в Жетысускую область, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:27

Фото: akorda.kz

Согласно данным Акорды, глава государства посетит ряд промышленных и социальных объектов региона.

Токаев прилетел в Жетысускую область, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:27

Фото: akorda.kz

Токаев прилетел в Жетысускую область, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:27

Фото: akorda.kz

Примечательно, что несколько дней назад президент посетил Актюбинскую область. Тогда Токаев осмотрел здание Центра оперативного управления Департамента полиции Актобе, оценил работу областного перинатального центра и побеседовал с воспитанниками и тренерами детской футбольной академии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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