Токаев прилетел в Жетысускую область
Фото: akorda.kz
Сегодня, 12 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Жетысускую область, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту Талдыкоргана президента встретил аким области Бейбит Исабаев.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Согласно данным Акорды, глава государства посетит ряд промышленных и социальных объектов региона.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Примечательно, что несколько дней назад президент посетил Актюбинскую область. Тогда Токаев осмотрел здание Центра оперативного управления Департамента полиции Актобе, оценил работу областного перинатального центра и побеседовал с воспитанниками и тренерами детской футбольной академии.
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