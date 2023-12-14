Токаев поздравил Алиева с впечатляющим успехом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 декабря 2023 года направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды уточнили, что глава государства поздравил Ильхама Алиева с впечатляющим успехом – избранием Азербайджана страной проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2024 году.

"Это решение является ярким свидетельством высокого авторитета вашей страны на международной арене, признания эффективной и прогрессивной политики Азербайджана и его приверженности высоким целям глобальной климатической повестки. Убежден, организация этого масштабного форума в прекрасном Баку внесет весомый вклад в продвижение целей устойчивого развития, будет способствовать решению наиболее актуальных задач современности, привлечет внимание мировой общественности к экологическим вопросам и регионального характера", – говорится в телеграмме.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заверил своего азербайджанского коллегу, что Казахстан готов оказать всестороннее содействие и принять самое активное участие для успешного и результативного проведения СОР29.

24 ноября 2023 года Токаев лично поздравлял Алиева с восстановлением территориальной целостности страны в соответствии с нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН.