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#Послание Токаева – 2026
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Токаев направил Алиеву поздравительную телеграмму

Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 11:04 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил особое значение этой даты в истории азербайджанской государственности и ее важность для укрепления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе в интересах всех стран региона.

Президент Казахстана высоко оценил уровень казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении на благо двух народов.

Ранее Токаев и Алиев приняли участие в запуске Транскаспийской волоконно-оптической линии связи.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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