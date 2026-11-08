Токаев направил Алиеву поздравительную телеграмму

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил особое значение этой даты в истории азербайджанской государственности и ее важность для укрепления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе в интересах всех стран региона.

Президент Казахстана высоко оценил уровень казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении на благо двух народов.

Ранее Токаев и Алиев приняли участие в запуске Транскаспийской волоконно-оптической линии связи.