Болат Токежанов стал руководителем аппарата Минтруда и соцзащиты

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Болат Токежанов назначен 15 декабря 2023 года на должность руководителя аппарата ведомства, сообщает Zakon.kz.

О назначении Болата Токежанова на пост руководителя аппарата ведомства сообщает пресс-служба Правительства РК. Ранее занимавшая пост руководителя аппарата МТСЗН РК Анархан Дюсенова освобождена от должности.

"Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Токежанов Болат Турганович назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК", - говорится в опубликованном сообщении.

Болат Токежанов родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную академию Управления, Национальную Школу государственной политики Академии Государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим совхоза "Обуховский" Уланского района ВКО.

В 1994 году работал налоговым инспектором отдела внешнеэкономической деятельности Восточно-Казахстанской областной налоговой инспекции.

1995-1996 гг. — старший инспектор сектора налогообложения совместных иностранных предприятий Восточно-Казахстанской областной налоговой инспекции.

В 1996-1997 гг. — ведущий специалист финансово-экономического отдела Восточно-Казахстанского областного отдела Фонда обязательного медицинского страхования.

1997-1999 гг. — начальник финансового управления - заместитель директора Восточно-Казахстанского областного отдела Фонда обязательного медицинского страхования.

В 1999-2000 гг. занимал руководящие должности в Восточно-Казахстанском областном отделении Центра по оплате медуслуг.

В 2000 г. — директор Восточно-Казахстанского областного филиала РГКП "Денсаулык".

2001-2003 гг. — директор ГУ "Информационно-медицинский центр" ВКО.

В 2003-2013 гг. работал на руководящих должностях в структуре Министерства здравоохранения РК.

В 2013-2014 гг. — вице-министр здравоохранения РК.

В 2014-2017 гг. — национальный координатор Проекта МЗСР и Всемирного Банка (руководитель) "Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения РК".

2017-2019 гг. — ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК.

В 2019-2020 гг. — национальный координатор Проекта МЗСР и Всемирного Банка (руководитель) "Социальное медицинское страхование".

2020-2022 гг. председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

С июля 2022 г. по настоящее время — руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования.

В ноябре 2023 года Динара Щеглова была назначена вице-министром науки и высшего образования.