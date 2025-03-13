Болат Токежанов получил должность в аппарате Минздрава
Об этом 13 марта 2025 года стало известно из сайта правительства.
"Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Токежанов Болат Турганович назначен на должность руководителя аппарата министерства", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.
Болат Токежанов родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, Академию государственного управления при президенте РК.
Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим совхоза "Обуховский" Уланского района ВКО.
С 1994 по 1996 год работал налоговым инспектором отдела внешнеэкономической деятельности, старшим инспектор сектора налогообложения совместных иностранных предприятий Восточно-Казахстанской областной налоговой инспекции, с 1996 по 1999 год – ведущим специалистом финансово-экономического отдела, начальником финансового управления – заместителем директора Восточно-Казахстанского областного отдела Фонда обязательного медицинского страхования.
С 1999 по 2000 год занимал руководящие должности в Восточно-Казахстанском областном отделении Центра по оплате медуслуг от начальника информационно-технического отдела до директора.
В 2001-2003 годы – директор ГУ "Информационно-медицинский центр" ВКО, с 2003 по 2013-й работал на руководящих должностях в структуре Министерства здравоохранения РК.
В 2013-2014 гг. был вице-министром здравоохранения РК, с 2014 по 2017 год – национальным координатором проекта "Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения РК", в 2017-2019 гг. – ответственным секретарем Минздрава РК, с 2019 по 2020 год – национальным координатором проекта Минздрава РК и Всемирного банка "Социальное медицинское страхование".
В 2020-2022 гг. – председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования", в 2022-2023 гг. – руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования РК.
С декабря 2023 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.
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