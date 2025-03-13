Болат Токежанов получил должность в аппарате Минздрава

Болат Токежанов назначен руководителем аппарата Министерства здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 марта 2025 года стало известно из сайта правительства.

"Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Токежанов Болат Турганович назначен на должность руководителя аппарата министерства", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Болат Токежанов родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, Академию государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим совхоза "Обуховский" Уланского района ВКО.

С 1994 по 1996 год работал налоговым инспектором отдела внешнеэкономической деятельности, старшим инспектор сектора налогообложения совместных иностранных предприятий Восточно-Казахстанской областной налоговой инспекции, с 1996 по 1999 год – ведущим специалистом финансово-экономического отдела, начальником финансового управления – заместителем директора Восточно-Казахстанского областного отдела Фонда обязательного медицинского страхования.

С 1999 по 2000 год занимал руководящие должности в Восточно-Казахстанском областном отделении Центра по оплате медуслуг от начальника информационно-технического отдела до директора.

В 2001-2003 годы – директор ГУ "Информационно-медицинский центр" ВКО, с 2003 по 2013-й работал на руководящих должностях в структуре Министерства здравоохранения РК.

В 2013-2014 гг. был вице-министром здравоохранения РК, с 2014 по 2017 год – национальным координатором проекта "Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения РК", в 2017-2019 гг. – ответственным секретарем Минздрава РК, с 2019 по 2020 год – национальным координатором проекта Минздрава РК и Всемирного банка "Социальное медицинское страхование".

В 2020-2022 гг. – председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования", в 2022-2023 гг. – руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования РК.

С декабря 2023 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

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