Казахстан и Франция договорились о совместных кинопроектах

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева встретилась со своей французской коллегой – главой культуры Франции Римой Абдул-Малак. Стороны договорились о поддержке совместных кинопроектов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Первого канала "Евразия", также на встрече они обсудили перевод казахской литературы на французский язык и адаптацию контента французского детского канала для маленьких казахстанцев.

Главы культурных ведомств также договорились о возможностях обмена опытом для экспертов музейного искусства, реставраторов и о намерении поддержать совместные кинопроекты и создание обучающих мультсериалов.

Ранее сообщалось, каким образом мультфильмы и фильмы для семейного просмотра будут отбирать для дубляжа на казахский язык.