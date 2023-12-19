Токаев наградил посла ОАЭ

19 декабря 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, на встрече были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высоком уровне.

Как отметил глава государства, ключевым направлением двусторонних связей остается торгово-экономическая сфера. Он напомнил, что перед правительствами двух стран поставлена задача по наращиванию объема торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе.

Кроме того, президент подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики в соответствии с Совместной декларацией о стратегических инвестиционных проектах.

Фото: akorda.kz

"Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества с эмиратской компанией Masdar по развитию совместных проектов в сфере ВИЭ, а также начало реализации инвестиционных проектов с компаниями AD Ports Group и Terminals Holding по расширению транспортно-логистической сети и услуг авиаперевозок", – говорится в сообщении.

В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере информационных технологий.

В заключении сказано, что президент наградил посла Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики высокой государственной наградой – орденом "Достық" II степени в знак признания его заслуг в деле укрепления дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

В начале декабря 2023 года Токаев встречался с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди. В ходе встречи было отмечено важное значение подписания Меморандума по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Казахстана, а также межправительственного соглашения по проекту ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт.