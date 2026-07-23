Токаев поздравил президента Египта с Днем революции
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, в своей телеграмме президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться на благо обоих народов.
Глава РК также пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в ответственной деятельности, а народу Египта – благополучия и процветания.
День революции в Египте – это главный национальный праздник страны, который ежегодно отмечается 23 июля. Он посвящен годовщине Июльской революции 1952 года, положившей конец британскому колониальному влиянию и монархическому правлению.
21 июля Токаев направлял поздравительную телеграмму королю бельгийцев Филиппу по случаю Национального дня.
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