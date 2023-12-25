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Токаев поздравил Жапарова

Токаев поздравил Жапарова Фото: akorda.kz
25 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, сообщает Zakon.kz.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Садыра Жапарова с 20-летием подписания Договора о союзнических отношениях между двумя странами.

"Договор 2003 года ознаменовал начало нового этапа в развитии казахско-кыргызских отношений, заложил прочную договорно-правовую основу для эффективного продвижения наших многогранных межгосударственных связей. Свидетельством этому служат активный политический диалог на всех уровнях, динамичное развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесная кооперация двух стран на международной арене", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества, а также реализован огромный потенциал двустороннего взаимодействия на благо народов Казахстана и Кыргызстана.

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2 ноября 2023 года Садыр Жапаров прилетал в Астану, чтобы принять участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) вместе с лидерами Азербайджана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии. Кто встречал президента Кыргызстана в столичном аэропорту, можете узнать по ссылке.

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Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
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