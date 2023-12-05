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Путин анонсировал скорую встречу с Токаевым

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в конце декабря планирует встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.
"Важный импульс дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей придал наш недавний визит в Астану. Вновь увидимся с президентом (Казахстана. – Прим. ред.) Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в конце месяца в Петербурге на традиционных встречах лидеров ЕврАзЭС и СНГ", – цитирует "РИА" слова президента РФ во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Путин отметил, что взаимодействие России с Казахстаном выстраивается в конструктивном ключе в рамках ЕАЭС, СНГ и на других международных площадках. Россия будет всячески способствовать выполнению Казахстаном функций председателя в следующем году в организации договора о гарантированной безопасности и в ШОС.

Президенты Казахстана и России провели 9 ноября 2023 года переговоры в узком составе.

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