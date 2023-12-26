О чем говорил Токаев на заседании ВЕЭС

В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российским коллегам и лично Владимиру Путину за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, он отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего, из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.

"Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние – это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики. В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9 процента. Отрадно, что на позитивную динамику вышли все страны "евразийской пятерки". Вместе с тем для сохранения траектории устойчивого развития наших экономик мы должны совместно готовиться к вызовам 2024 года. По прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами – от полутора до трех процентов. ЕАЭС, будучи неотъемлемой частью мировой экономики с рынком в 2,6 трлн долларов, возможно также ощутит это замедление. Поэтому нам необходимо максимально задействовать экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции. Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза. Считаем, что участники ЕАЭС своими действиями и решениями должны исходить именно из этой повестки дня", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, одной из приоритетных задач является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики.

Лидер Казахстана полагает, что широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит позиционирование экономического объединения на мировой арене.

Он приветствовал отражение данного вопроса в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь".

Касым-Жомарт Токаев считает, что новый импульс необходимо придать полноценной реализации фундаментальной основы ЕЭАС – свободы движения товаров

Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран продолжает де-факто защищать внутренних производителей от конкуренции с другими участниками ЕАЭС.

"Нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов. Полноформатное функционирование Интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров между странами-участницами. Большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли. В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 млрд долларов. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться. Однако это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", – подчеркнул глава нашего государства.

В выступлении еще одним важным направлением сотрудничества был обозначен агропромышленный комплекс.

Фото: Акорда

По словам президента, сегодня странам "евразийской пятерки" удалось достичь высокого уровня продовольственной самообеспеченности.

"Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается крайне низкой, составляя чуть более двух процентов. И это в то время, когда на планете более 800 миллионов человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 миллионов человек. Поэтому налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из наших приоритетных задач. Предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства. Нам нужно поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые бы занимались коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий в агропромышленном комплексе", – предложил лидер Казахстана.

По мнению президента, ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство. И государства-участники имеют все возможности, чтобы закрепить данный статус

"В первую очередь, речь идет о развитии коридора "Север – Юг" с выходом на государства Ближнего Востока, Иран, Пакистан и Индию. В этом плане отрадно отметить, что казахстанская инициатива по запуску маршрута "Челябинск – Болашак – Иран" находит свое практическое воплощение. Со своей стороны, мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной и автомобильной сети. Речь идет о железных дорогах "Бейнеу – Мангыстау", "Макат – Кандыагаш" и участке автомобильной дороги "Бейнеу – Шалкар". Для дальнейшего развития коридора создается совместное предприятие логистических компаний Казахстана, России и Туркменистана. Предлагаю железнодорожным администрациям из других стран ЕАЭС присоединиться к данной работе. Казахстан активно укрепляет транспортно-логистический каркас и связанность ЕАЭС. Мы завершаем строительство казахстанских терминалов в китайском городе Сиань и грузинском порту Поти. Мы планируем запустить 5 трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море. В ближайших планах – строительство 1300 километров новых железнодорожных путей, сухих портов "Бахты" и "Калжат", а также морского порта в иранском Бендер-Аббасе. Приглашаем страны ЕАЭС к совместной реализации взаимовыгодных проектов, в том числе партнерской сети крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства предложил рассмотреть возможность сопряжения "Цифровой повестки ЕАЭС" и китайской инициативы "Цифровой шелковый путь"

По его мнению, построение усовершенствованной модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие экономик стран евразийского пространства.

"Огромные перспективы открывает взаимодействие в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Очевидно, что они определят будущий технологический прогресс не только отдельных отраслей, но и целых стран и объединений. Казахстан довольно успешно использует цифровые решения. В нашей стране более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Намерены к 2026 году довести показатель экспорта IT-отрасли до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в данной сфере. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту "Россия – Казахстан – Иран" для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне", – заметил президент Казахстана.

Он подчеркнул важность в это непростое время последовательно укреплять потенциал ЕАЭС на внешнем контуре, развивая торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями

"Мы приветствуем подписание полноформатного Соглашения о свободной торговле с Ираном, который занимает важное место в системе наших торгово-экономических связей. Следует продолжать целенаправленную работу в этом направлении с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Индонезией, Монголией и другими заинтересованными странами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В конце своей речи лидер Казахстана поздравил Владимира Путина с успешным завершением председательства Российской Федерации, а также пожелал Николу Пашиняну продуктивного председательства в органах ЕАЭС в 2024 году. Кроме этого, глава государства выразил благодарность Михаилу Мясниковичу, завершающему свою миссию на посту председателя Евразийской экономической комиссии.

По итогам заседания был принят ряд документов. Лидеры стран ЕАЭС избрали председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии представителя Казахстана Бакытжана Сагинтаева.

В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Российской Федерации – Председатель ВЕЭС Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступил руководитель государства – наблюдателя при ЕАЭС – Президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург. Токаев приехал в президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где его встретил Путин.