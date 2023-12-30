Кабул выйдет из изоляции: в России отреагировали на решение Казахстана о "Талибане"
Накануне министерство иностранных дел России опубликовало заявление после того, как Айбек Смадияр, официальный представитель МИД РК, рассказал о решении Астаны исключить движение "Талибан" из списка запрещенных организаций.
"Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью", – сообщает пресс-служба МИД РФ.
Кроме того, в российском ведомстве возложили надежды о выходе Афганистана из мировой изоляции после такого решения Казахстана.
"Данный шаг будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и его дальнейшей интеграции в мировые политические и экономические процессы, откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения", – сказано в сообщении.
Решение властей Казахстана, вероятно, поможет решить Афганистану и внутренние проблемы, считают в Москве. К примеру, приведет к стабилизации обстановки в стране.
Накануне стало известно, что Казахстан принял решение исключить движение "Талибан" из запрещенных организаций, на все вопросы об этом ответили в МИД. Позднее политолог Адиль Каукенов рассказал, что считает "Талибан" единственной легитимной силой в Афганистане.