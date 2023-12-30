Кабул выйдет из изоляции: в России отреагировали на решение Казахстана о "Талибане"

В МИД РФ заявили, что после решение властей Казахстана исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций, Афганистан выйдет из мировой изоляции, сообщает Zakon.kz.

Накануне министерство иностранных дел России опубликовало заявление после того, как Айбек Смадияр, официальный представитель МИД РК, рассказал о решении Астаны исключить движение "Талибан" из списка запрещенных организаций.

"Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью", – сообщает пресс-служба МИД РФ.

Кроме того, в российском ведомстве возложили надежды о выходе Афганистана из мировой изоляции после такого решения Казахстана.

"Данный шаг будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и его дальнейшей интеграции в мировые политические и экономические процессы, откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения", – сказано в сообщении.

Решение властей Казахстана, вероятно, поможет решить Афганистану и внутренние проблемы, считают в Москве. К примеру, приведет к стабилизации обстановки в стране.

Накануне стало известно, что Казахстан принял решение исключить движение "Талибан" из запрещенных организаций, на все вопросы об этом ответили в МИД. Позднее политолог Адиль Каукенов рассказал, что считает "Талибан" единственной легитимной силой в Афганистане.