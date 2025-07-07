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Мир

Правительство Афганистана прокомментировало решение России признать его

Афганцы, город, улицы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 08:30 Фото: unsplash
Правительство Афганистана заявило, что Россия стала первой страной, официально признавшей его правление, назвав это "смелым решением", сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, исламские лидеры, находящиеся у власти с 2021 года, объявили о развитии событий после переговоров с послом России в Кабуле.

Талибы вернулись к власти в 2021 году, свергнув поддерживаемое иностранцами правительство и введя строгую версию исламского права.

"Это смелое решение станет примером для других… теперь, когда процесс признания начался, Россия оказалась впереди всех", – сказал Муттаки в видеозаписи встречи, размещенной на X.

Этот шаг был предпринят вскоре после того, как дипломат Талибана Гуль Хассан занял пост посла Кабула в Москве.

Специальный представитель Москвы по Афганистану Замир Кабулов сообщил российскому государственному информационному агентству РИА Новости, что правительство "признало" правительство Афганистана. Министерство иностранных дел России также подтвердило эту новость информационному агентству ТАСС.

Москва предприняла шаги по нормализации отношений с правительством Талибана, сняв с него в апреле статус "террористической организации" и пригласив его представителей на официальные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Иран собирается депортировать афганцев на родину.

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Аксинья Титова
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