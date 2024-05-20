Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 мая 2024 года выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала Акорды, Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси – выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить Ибрахима Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", – говорится в телеграмме.

19 мая 2024 года стало известно, что вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси совершил "жесткую посадку". Борт Ми-171 возвращался из города Парсабад, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

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В связи с крушением вертолета были развернуты масштабные поиски. На утро 20 мая борт удалось найти в регионе Тавиля, но никто из пассажиров, в том числе президент Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, не выжили.

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Позднее в Иранском обществе Красного Полумесяца заявили, что тело Ибрахима Раиси и остальных погибших при крушении вертолета направили в Тебриз. Поисковая операция завершена.