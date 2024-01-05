Серик Кенжебаев стал главой аппарата Управления делами президента Казахстана
Серик Кенжебаев родился 22 июня 1971 года в Таразе.
Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "правоведение", в 2005 году – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, специальность – "финансы и кредит".
В разные годы работал в частных структурах. Также был заместителем директора РГКП "Центр электронной коммерции" Агентства РК по государственным закупкам, заместителем начальника Управления Комитета финансового контроля и государственных закупок по Мангистауской области Министерства финансов РК, начальником Антимонопольного управления по Мангистауской области Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя аппарата Министерства обороны РК (служба по контракту), заместителем председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
С 2022 года занимал должность заместителя руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения" Управления делами президента Республики Казахстан.
Ранее Каныша Абубакирова назначили заместителем министра обороны.