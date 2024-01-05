Серик Кенжебаев стал главой аппарата Управления делами президента Казахстана

В Управлении делами президента назначен руководитель аппарата. Им стал Серик Кенжебаев, сообщает Zakon.kz.

Серик Кенжебаев родился 22 июня 1971 года в Таразе.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "правоведение", в 2005 году – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, специальность – "финансы и кредит".

В разные годы работал в частных структурах. Также был заместителем директора РГКП "Центр электронной коммерции" Агентства РК по государственным закупкам, заместителем начальника Управления Комитета финансового контроля и государственных закупок по Мангистауской области Министерства финансов РК, начальником Антимонопольного управления по Мангистауской области Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя аппарата Министерства обороны РК (служба по контракту), заместителем председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

С 2022 года занимал должность заместителя руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения" Управления делами президента Республики Казахстан.

Ранее Каныша Абубакирова назначили заместителем министра обороны.