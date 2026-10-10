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Политика

Токаев назначил Саята Исанова командующим Силами специальных операций Казахстана

Токаев назначил нового командующего ССО, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 10:08 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Саята Исанова командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Распоряжением главы государства Исанов Саят Серикказыевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

До этого Исанов занимал должность заместителя командующего Силами специальных операций ВС РК в звании подполковника.

Ранее сообщалось, что Татьяна Савельева назначена заместителем министра обороны Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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