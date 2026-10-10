Токаев назначил Саята Исанова командующим Силами специальных операций Казахстана
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Саята Исанова командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Документ опубликовала Акорда.
"Распоряжением главы государства Исанов Саят Серикказыевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
До этого Исанов занимал должность заместителя командующего Силами специальных операций ВС РК в звании подполковника.
Ранее сообщалось, что Татьяна Савельева назначена заместителем министра обороны Казахстана.
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