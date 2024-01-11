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Токаев освободил от должности посла в Иране

Токаев освободил от должности посла в Иране Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев освободил Асхата Оразбая от должности посла в Иране, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован 11 января 2024 года на сайте Акорды.

"Указом главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран", – сказано в сообщении.

Асхат Оразбай родился 2 декабря 1960 года. В 1985 году окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина.

С 1982 по 1983 годы был военным переводчиком в Афганистане.

В 2004 году – посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан.

В 2008-2012 годы являлся послом Казахстана в Туркменистане.

С 4 июля 2012 по 1 января 2019 год – посол Казахстана в Республике Индонезия.

С 20 августа 2015 по 1 января 2019 года – посол Казахстана в Республике Филиппины по совместительству.

В январе 2019 года получил должность посла Казахстана в Исламской Республике Иран.

Днем ранее, 10 января, Токаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны. Им стал Шынгыс Жакипов.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Иран Казахстан
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