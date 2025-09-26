Токаев освободил от должности посла Казахстана в США
Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев 26 сентября 2025 года освободил Ержана Ашикбаева от должности посла в США, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"Указом главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки", – сказано в сообщении.
Ержан Ашикбаев работал послом РК в Соединенных Штатах Америки с апреля 2021 года.
Кроме того, глава государства 26 сентября сменил министра иностранных дел. Им стал Ермек Кошербаев. А экс-глава МИДа Мурат Нуртлеу назначен помощником президента.
