Политолог: У Казахстана уже определилась лидерская роль в интеграции

Политолог, директор белорусского Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант заявил, что у Казахстана уже определилась лидерская роль в интеграции.

Мы воссоздали Конституционный суд, который является, по сути, высшим органом конституционного контроля, обеспечивающим верховенство Конституции. Кому-то может показаться, что прежний Конституционный Совет просто сменил вывеску, но здесь дело обстоит иначе. Решения Конституционного суда имеют окончательную силу, даже президент не может подвергнуть ревизии его решения, в том числе касающиеся конституционных прав граждан. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan.

Материал по теме Президент РК Касым-Жомарт Токаев ответил на главные вопросы, волнующие казахстанцев

Как реформы, проводимые в Казахстане, влияют на укрепление государственности республики? В чем эффективность работы такой диалоговой площадки, как Национальный курултай? И зачем РК всенародный референдум по вопросу строительства АЭС? Эти и другие вопросы подробно обсудили в интервью с директором белорусского Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексеем Дзермантом.

– Алексей Валерьевич, в прошлом году в Казахстане подошли к завершению основных политических реформ. Об этом заявил и глава нашего государства, давая интервью. Какие ключевые моменты проведенной работы вы могли бы выделить?

– Да, действительно, в Казахстане прошли определенные политические реформы, которые должны, с одной стороны, сделать власть более близкой к людям, то есть это демократический и избирательный процесс, поэтому прошли по новым правилам выборы в Мажилис, проходили выборы акимов. Речь идет о том, что местная исполнительная власть избирается непосредственно людьми, граждане должны чувствовать то, что от них зависит управление в регионах, то, что они сами могут влиять на местные власти. Поэтому, конечно, очень важно, что местные исполнительные органы власти избираются. И, конечно, то, что в Парламент прошли партии, которые ребрендинг провели. И это важно, чтобы не было застоя, чтобы не было ассоциаций с каким-то прежним курсом, который, может быть, у людей вызывает негативные эмоции.

Вот эти все вещи говорят о том, что в Казахстане действительно пытаются построить "Слышащее государство", узнать мнение людей на местах и, соответственно, выстроить эффективную систему как исполнительной, так и законодательной власти. Плюс сформирован Конституционный суд, это тоже важно, чтобы была сбалансированная система власти. И в этом смысле стоит надеяться, что эти реформы в итоге поспособствуют большей устойчивости власти и в больше степени усилят доверие к ней со стороны граждан. И очень важно, что Казахстан эти реформы проводит именно для себя, для улучшения качества управления, для организации более эффективной системы власти. Поэтому здесь важно оценивать именно с этой перспективой. Все реформы, изменения политические проводятся в национальных интересах РК, поэтому оценки западные будут предвзяты. Потому что они не заинтересованы в том, чтобы Казахстан реализовывал свои национальные интересы, укреплял государственность.

Тенденция такова, что все, что Западу не нравится в плане политическом, он будет критиковать, с помощью различных организаций давать негативные оценки, поэтому на это не нужно обращать внимание, нужно идти своим суверенным курсом и укреплять собственную государственность. И реформы, которые Казахстан проводит, на мой взгляд, они именно на это и направлены, и результатом будет укрепление суверенитета РК, а не соответствие каким-то "хотелкам" западных структур.

– Полезной площадкой для обсуждения вопросов идеологической сферы, формирования нового качества нации, обновления системы ценностей общества стали заседания Национального курултая, отметил президент. Какой эффект вы видите от работы данной диалоговой площадки?

– На самом деле очень важно, что в Казахстане существует такая форма совещания по поводу идеологии, по поводу формирования ценностей. Потому что эти национальные формы, в общем-то, и отличают наши государства от каких-то европейских, потому что нам не нужно копировать слепо их системы, нужно ориентироваться на национальные традиции.

Поэтому, если мы говорим, что у такого государства, как Казахстан, должна быть своя идеология, своя система ценностей, то и формы их обсуждения и выработки тоже должны быть национальные. Поэтому крайне важно, что такой институт есть в Казахстане. Понятно, что там будут представлены уважаемые люди, представители различных слоев населения, лучшие умы, авторитетные люди в РК, представители разных народов. Это тоже такая национальная евразийская форма демократии, поэтому есть убеждение, что они гораздо более эффективными могут быть и, скажем так, все, что там вырабатывается, будет находить отклик у людей.

Поэтому, на мой взгляд, эффект будет важным. Во-первых, потому что это следование собственным моделям народовластия, управления. Во-вторых, важно в современном мире очень четко отслеживать определенную динамику, куда мир изменяется. Изменения происходят серьезные, поэтому в этом плане важно с использованием этих форм совещательных управления и определения в идеологической сфере реагировать на эти изменения, на эти вызовы. Потому что, на мой взгляд, западная система в глубоком кризисе, западные ценности, очевидно, себя дискредитировали, нужно ориентироваться на то наследие, которое является общим для евразийских стран. Тем более что Казахстан – участник евразийских интеграционных объединений, и это не просто, скажем так, формальное участие. Мы должны понимать, что у нас есть, в том числе, и ценностная идеологическая общность. Это тоже важно и нужно обсуждать на собрании Национального курултая и, соответственно, корректировать в каком-то смысле и свою идеологическую программу в соответствии с происходящим в мире.

– Внешняя политика Казахстана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что у РК она, как и прежде, останется конструктивной и сбалансированной, кроме того, непременно будут учтены национальные интересы государства. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.

– Это правильная позиция, потому что сейчас в мире не хватает определенного баланса, конструктивной повестки. Мы видим, конфликты только ширятся, и в этом смысле в интересах национальных Казахстана, конечно же, продвигать конструктивную созидательную повестку на внешней арене. Тем более, к сожалению, прогнозы пока внешнеполитические не слишком утешительные, конфликты эти будут разрастаться, есть риски и для региона, в котором находится Казахстан. И в этом смысле важно, чтобы Казахстан использовал традиционные связи с союзниками, чтобы регион удерживать от сползания в какие-то конфликты, а попытки втянуть и страну, и регион, к сожалению, будут.

Потому что мы понимаем, что сейчас задача у глобального Запада все-таки не допустить роста влияния Китая, не допустить усиления России, соответственно, поэтому и конфликты по границам этих двух мощных субъектов будут дальше продолжаться. Задача Казахстана здесь, конечно же, сделать все, чтобы этого не произошло в вашем регионе. Поэтому позиция РК – балансирующая, она позволяет удерживать ситуацию с безопасностью в ключевом регионе как для России, так и для Китая. Ну и, соответственно, это тоже позволяет сохранять стабильность внутри страны.

И эта позиция будет востребована всеми конструктивными игроками, но прежде всего, региональными, теми, кто заинтересован в том, чтобы Евразия, Центральная Азия была стабильным регионом, в котором ширятся не конфликты, а преобладают интеграционные созидательные формы.

– О чем, на ваш взгляд, говорит председательство Казахстана в авторитетных международных организациях?

– Казахстан очень активен в проведении различных саммитов, форумов, будет председательство, у Казахстана оно переходит в рамках Евразийского экономического союза. Сейчас представитель РК возглавляет Организацию Договора о коллективной безопасности. Поэтому, конечно, роль и авторитет Казахстана будут очень важны в ближайший год, потому что год будет неспокойным. И здесь важно, чтобы Казахстан активно своим участием, своими инициативами, какими-то новыми предложениями развивал эти организации, в которых он будет председательствовать. Потому что нельзя потерять динамику, нужно интеграцию продвигать дальше. Казахстан – авторитетная страна, к его мнению прислушиваются все, если инициатива от РК будет идти в рамках этих организаций, это значит, что есть большой шанс к их реализации. Но, соответственно, все саммиты и форумы, которые будут проводиться в Казахстане, мне кажется, должны быть направлены на созидание, на достижение мира в Евразии, на уменьшение конфликтного потенциала. Здесь тоже у Казахстана есть очень большой задел, и этим обязательно нужно воспользоваться. Плюс, мне кажется, у РК уже определилась определенная лидерская роль в интеграции. Собственно, Центральной Азии, эта повестка должна дальше продвигаться, потому что, если будет объединяться регион, это значит, он будет более стабильным, более безопасным и более привлекательным для других партнеров.

– В Казахстане планируют провести Всемирные игры кочевников. Какой интерес к этому событию, по вашему мнению, будет со стороны международных партнеров нашей республики?

– Если говорить о таких знаковых мероприятиях, как Всемирные игры кочевников, то действительно, это может стать таким ключевым событием не только для наследников номадической цивилизации Великой степи, но и для всего евразийского круга, тех, кто так или иначе причастен к евразийской интеграции. Вместе с наследниками кочевой цивилизации, тюркскими народами это и народы, в том числе, других этнических групп, допустим, восточные славяне, Россия тоже имеют отношение к этой большой культуре.

В этом смысле Всемирные игры кочевников – это тоже определенный идеологический ориентир. С одной стороны, показать глубину этой культуры, что она ничем не хуже европейской, западной, что Великая степь Евразии издревле имела собственные очаги цивилизации, высокую культуру, государственность развитую, экономическая интеграция имела место, и это всё сейчас получает как бы второе дыхание. Исторический пример, опыт, наследие может быть хорошим символическим, и не только символическим, ориентиром для того, чтобы наполнять современную интеграцию в Евразии в разных форматах: в тюркском, в евразийском, соединять эти форматы между собой, вот это очень важно.

И поэтому в данном случае укрепляется и национальная идентичность Казахстана как одного из основных наследников цивилизации Великой степи. Но это и показывает то, что Казахстан открыт к интеграции, к союзничеству как с близкими в этнокультурном плане народам, так и народами, близкими геополитически. И поэтому это очень важное событие. Оно должно, на мой взгляд, прозвучать, нужно обязательно привлекать внимание как можно большего числа представителей дружественных стран. Я уверен, что в России и Беларуси тоже есть большой интерес к этому, есть понимание, что поворот на Восток, наполнение интеграции евразийской нуждается в таких символических, культурных форумах. Здесь, я думаю, можно и взаимно обогатиться, понять культуру друг друга, понять, что у нас общая судьба, и в этом смысле это очень важное событие.

– В интервью глубоко была раскрыта и тема январских событий. В том числе, президент уделил особое внимание вопросу поддержки Казахстана со стороны ОДКБ. Хочется услышать ваше мнение.

– На мой взгляд, роль ОДКБ в январе 2022 года в Казахстане была ключевой. Да, мы понимаем, что чисто в военном плане организация, и, слава Богу, она не пошла на какие-то активные действия, не было там боя столкновений с участием именно представителей стран ОДКБ, но это и хорошо, то, что удалось обойтись без такого масштабного, по сути, уже международного конфликта. Поэтому роль ключевая, скорее политическая и психологическая, когда присутствие союзных сил на территории Казахстана позволило, прежде всего, с политической точки зрения стабилизировать ситуацию и показать, что союзники поддерживают легитимного президента. Касым-Жомарт Токаев – это национальный лидер, единственный национальный лидер, обладающий полномочиями принимать решения в стране, он это решение принял, призвал на помощь союзников. Союзники очень оперативно откликнулись. И сама демонстрация того, что ОДКБ – это работающий механизм, что ОДКБ поддерживает Токаева, это во многом в психологическую сторону переломило ситуацию в пользу легитимной власти. И, конечно, показало, что никто не собирается Казахстан оставлять в беде, что это наш ключевой союзник. Эта ситуация продемонстрировала всем скептикам, что евразийская интеграция работает в разных форматах, в данном случае, в военно-политическом, интеграция в сфере безопасности. Это работающий механизм, он помог избежать еще более кровавых неприятных событий, позволил сохранить в РК стабильность, управляемость, и это в итоге обеспечила возможность Казахстану мирно, спокойно развиваться. Поэтому в данном случае это событие, это влияние ОДКБ было ключевым.

– В интервью Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанцам следует избавляться от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства. О чем, на ваш взгляд, говорит это заявление президента?

– Эти слова про то, что необходимо избегать подражательства в культуре, ложного патриотизма и бахвальства, вот это очень важно. Потому что, да, долгое время мы находились под влиянием какой-то глобальной культуры, западных образцов, ориентировались все туда и забывали про реальные свои традиционные истоки и устои, про связь именно между нашими близкими народами, и думали, что кто-то там, из-за океана и из Европы, будет заинтересован реально в развитии наших стран. Нет, на нас смотрят как на конкурентов, в лучшем случае, как на источник сырья.

По сути, преобладает колониальное мышление, а мы иногда с этим соглашались. Сейчас мир меняется, поэтому мы должны ориентироваться на свои ценности настоящие, на тех союзников, которые не предадут, а наоборот, придут на помощь. И здесь, что важно, если возвращаться к словам президента о ложном патриотизме, нужно избежать ловушки этно-национализма. Потому что вся история постсоветского пространства, последних 30 лет показывает: как только растут националистические, этно-националистические настроения, это подрывает внутреннюю стабильность и безопасность государства.

Возникает почва для межнациональных и межрелигиозных конфликтов, для вмешательства со стороны иностранных государств, которые на этих националистических настроениях играют и используют их для подрыва государственной власти, территориальной целостности. Идет рост экстремизма, нетерпимости в обществе, что не позволяет ему выступать единым, сплоченным монолитом и двигаться вперед, развиваться. Поэтому ложный патриотизм – это как раз-таки, на мой взгляд, чрезмерное увлечение национализмом, когда видишь только узкий сегмент истории или превратно понимаешь эту историю, обвиняешь, допустим, Россию, в геноциде, в колониализме, хотя на самом деле всё это далеко не так.

И мы видим, что в истории Казахстана, например, роль России, восточных славян была, в основном и в больше степени, позитивной, созидательной, прогрессивной, развивающей. И в этом смысле здесь тоже нужно понимать реальную историческую картину, иметь адекватную картину мира, которая бы не позволила, скажем так, манипулировать на каком-то чувстве ущемленной гордости и на каких-то превратно понятых, отдельно вырванных из контекста исторических фактах. Мы все понимаем, что наши культуры, в том числе культура народа Казахстана, казахов, древняя, самобытная, уникальная, но вот это бахвальство тоже не должно превращать, как мне кажется, это имел в виду президент Казахстана, людей в тех, кто одержим гордыней, что только своя культура, только свое выше всех остальных.

Нужно понимать адекватно свое место в истории, нужно понимать, что рядом есть соседи, нужно с ними учиться жить вместе, строить какие-то общие проекты. Я, по крайней мере, услышал это в словах президента РК, это очень мудрая позиция, это, в общем-то, самокритичная позиция, с долей здоровой критики, но она позволяет иметь адекватную картину мира и строить действительно гармоничное общество и государство.

– Президент предложил провести в Казахстане всенародный референдум по вопросу строительства АЭС. Каково ваше мнение по поводу данной инициативы?

– Во-первых, на мой взгляд, имея уже опыт строительства АЭС в Беларуси, считаю, что для энергетики и экономики Казахстана это очень важное решение. Ну, как и любое важное решение, лучше всего посоветоваться с народом. У нас, допустим, это решение принял президент и правительство, люди, в общем-то, были "за", у нас не было какие-то больших и серьезных дискуссий и споров, не было необходимости специально делать референдум. Видимо, в Казахстане все-таки для того, чтобы разъяснить, с одной стороны, людям необходимость строительства и чтобы, если будет принято положительное решение, была такая народная поддержка, легитимность народная такого решения, то референдум все-таки стоит провести. Тем более, опять же повторюсь, если идут серьезные дискуссии, если кажется, что нет единства по этому вопросу, то лучше всего в форме референдума узнать решение людей.

Поэтому для того, чтобы в обществе сохранялся консенсус, чтобы общество понимало, зачем это нужно, в данном случае референдум – хороший инструмент для того, чтобы это решение, опять же, если оно будет позитивным, принять и начать строительство атомной станции. Поэтому это с политической точки зрения, безусловно, будет грамотным шагом, а с экономической точки зрения, мне кажется, Казахстану будут только плюсы. Потому что страна растет и развивается, требуется много энергии. Я думаю, что технологии современные в ядерной энергетике уже очень безопасны. Опять же, мы знаем, что корпорация "Росатом", которая строила в Беларуси АЭС, это лидер в области ядерной энергетики строительства АЭС, в области безопасности. Плюс, кроме собственной энергии, притом, что у Казахстана есть сырье, уран свой, что удешевляет энергию, РК получит компетенции.

Строительные компании, которые будут помогать строить атомную электростанцию, потом смогут это делать по всему миру, появится свой кластер энергетиков, физиков-ядерщиков. Потому что все это идет в пакете, строительство АЭС это не просто здание, это не просто генераторы электроэнергии, это целый сегмент экономики высокотехнологичной, важной, востребованной во всем мире. Поэтому это тоже, кстати, нужно объяснять на референдуме, во время подготовки к нему, что Казахстан получит вместе с АЭС, по сути, новую отрасль экономики, много высококвалифицированных рабочих мест, и этим, конечно же, нужно пользоваться.