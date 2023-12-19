Топ событий в жизни Казахстана в 2023 году от политолога

Политолог, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарёв 19 декабря 2023 года составил топ-10 событий, которые произошли в политической жизни Казахстана в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов всех уровней

Досрочные парламентские и местные выборы в Казахстане прошли 19 марта.

По данным ЦИК Казахстана, за:

партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%, 40 мандатов;

Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%, 8 мандатов;

Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%, 6 мандатов;

Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%, 5 мандатов;

партию Respublica – 547 154, 8,59%, 6 мандатов;

Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%, 4 мандата;

Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%, не получает места в Мажилисе.

Графу "Против всех" выбрал 248 291 казахстанец, 3,9%.

Материал по теме Новоизбранные депутаты Мажилиса принесли присягу народу Казахстана

Приговор Кариму Масимову

24 апреля Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении экс-председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова и трех его заместителей.

Дело было рассмотрено под грифом "Совершенно секретно".

Согласно приговору:

Кариму Масимову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы;

Ануару Садыкулову – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

Даулет Ергожин – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

Марат Осипов – три года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Материал по теме Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор

Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов лишены званий – генералов и государственных наград.

Материал по теме Карим Масимов будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности

Проведение в Туркестане второго заседания Национального курултая

17 июня в Туркестане прошло второе заседание Национального курултая при президенте РК на тему "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" ("Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин"), где Касым-Жомарт Токаев сделал ряд важных заявлений. В частности, глава государства:

поручил усовершенствовать государственную символику;

высказался о воспитании детей в Казахстане;

дал поручения по развитию печатной литературы и кино;

высказался об обеспечении качественного экспертно-аналитического сопровождения государственной политики;

принял важное решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского районов;

высказался о работе государственного аппарата и чиновников.

Материал по теме Полный текст речи Токаева на Национальном курултае в Туркестане

Принятие закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов"

12 июля Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Цель документа – возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

Материал по теме Токаев подписал указ о создании Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК

Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана"

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", в ходе которого анонсировал проведение республиканского референдума по вопросам строительства АЭС.

Президент Казахстана подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим вопросом.

Материал по теме Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция

Принятие законов "Об общественном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур"

2 октября Касым-Жомарт Токаев подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками:

Закон РК "Об общественном контроле" позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие граждан в управлении делами государства;

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур" направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями основного Закона РК "Об общественном контроле". Также закон содержит поправки по регламентации института петиций.

Проведение в пилотном режиме прямых выборов акимов 42 районов и трех городов областного значения.

5 ноября впервые в истории Казахстана прошли выборы акимов районов и городов областного значения. Голосование прошло в 17 областях страны.

В Центризбиркоме отметили, что избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан.

Серия судебных процессов в отношении гражданских активистов (Жанболат Мамай, Нуржан Альтаев, Марат Жыланбаев, Айгерим Тлеужан и т. д.)

10 апреля Жанболата Мамая приговорили к шести годам условно с лишением права заниматься публицистической деятельностью.

21 ноября экс-заместителя министра труда и социальной защиты Нуржана Альтаева признали виновным в получении взяток и приговорили к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

29 ноября Марата Жыланбаева признали виновным в финансировании запрещенной судом экстремистской организации и участии в ее деятельности. Его приговорили к семи годам лишения свободы, а также запретил ему на три года заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и телекоммуникационных сетей, в связи с совокупностью преступлений.

Смена собственника АО "ArcelorMittal Temirtau" (переименовано в Qarmet). Вместо компании ArcelorMittal (Лакшми Миттал) таковым стала компания "Qazaqstan Steel Group" (Андрей Лаврентьев)

8 декабря стало известно, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC.

Материал по теме Андрей Лаврентьев стал новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау"

Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Лишение статуса Нурсултана Назарбаева

13 января депутаты приняли закон, которым поставили на утрату закон "О Первом Президенте РК – Елбасы". 15 февраля закон утратил силу. Таким образом, Нурсултан Назарбаев лишился:

звания Елбасы;

права быть избранным в президенты РК;

обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;

выступать перед Парламентом РК и его Палатами на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов.

Материал по теме Нурсултана Назарбаева лишат статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда

"Примечание: хотя некоторые из указанных выше событий связаны с экономикой, они стали следствием политических процессов и решений", – написал Андрей Чеботарёв в своем Telegram-канале.

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