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Политика

Токаев заслушал доклад акима Шымкента о развитии города

Токаев, аким Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 18:26 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии города, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 11 июня 2026 года, Сыздыкбеков рассказал, что по итогам прошлого года объем валового регионального продукта достиг 5,7 трлн тенге, увеличившись на 11%. По темпам роста ВРП Шымкент занял второе место среди всех регионов страны.

Также он отметил, что в 2025 году в экономику города было привлечено 859,5 млрд тенге инвестиций, из которых 72% – частные вложения. Общий рост достиг 7,5%.

Кроме того, за последние три года в промышленной сфере реализовано 50 проектов на общую сумму 170 млрд тенге, благодаря чему создано более 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Количество действующих субъектов предпринимательства достигло 133 тысяч, а объем произведенной ими продукции составил 4,7 трлн тенге. Их доля в валовом региональном продукте увеличилась с 41 до 56 %.

Аким далее доложил, что по итогам четырех месяцев 2026 года сохраняется положительная динамика основных социально-экономических показателей.

"Краткосрочный экономический индикатор вырос на 10,4%. Рост отмечен в промышленности, строительстве, торговле и транспортной сфере", – добавил Сыздыкбеков.

Глава государства был проинформирован о ходе исполнения данных им поручений.

Известно, что в настоящее время ведется строительство нового современного перинатального центра на 200 коек. В текущем году также планируется сдать в эксплуатацию реабилитационный центр на 150 мест.

Помимо этого продолжается возведение нового современного стадиона на 35 тысяч мест, а также специализированного комплекса для занятий паралимпийскими, сурдлимпийскими видами спорта и бочча.

Особое внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта в сферах образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава государства в заключительной части встречи дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие Шымкента и повышение качества жизни горожан.

Стоит отметить, что Габит Сыздыкбеков возглавляет Шымкент с 5 сентября 2023 года.

Ранее Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву. Она сообщила, что в текущем году была принята концепция "Дети Казахстана".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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