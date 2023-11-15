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Конфискованное имущество Тохтара Тулешова передали государству

Конфискованное имущество Тохтара Тулешова передали государству Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Пустовавший Дворец культуры "Фосфорник" в Шымкенте передают в коммунальную собственность. Об этом 15 ноября 2023 года на своей странице в Instagram сообщил аким города Габит Сыздыкбеков, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении к жителям Шымкента Сыздыкбеков заявил, что у него есть хорошие новости касательно дворца "Фосфорник", который пустует последние несколько лет.

"Как вы знаете, это здание находилось в частной собственности ТОО "Дархан групп". Акимат города совместно с городской прокуратурой и Департаментом государственного имущества и приватизации разработал алгоритм приема Дома культуры в коммунальную собственность города".Габит Сыздыкбеков

Градоначальник уточнил, что 13 ноября достигнута договоренность передачи Дома культуры "Фосфорник" в городскую коммунальную собственность.

"В дальнейшем здание будет реконструировано в многофункциональный Дворец молодежи с благоустройством территории. Уверен, дворец "Фосфорник" станет одним из притягательных мест города и будет служить на благо народа".Габит Сыздыкбеков

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Бывшим владельцем здания является известный бизнесмен Тохтар Тулешов. В 2016 году в Шымкенте стало известно о его задержании. В КНБ сообщили, что он вынашивал планы по насильственному свержению власти в Казахстане. В ноябре 2016 года его приговорили к 21 году лишения свободы.

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В январе конфискованное имущество Тулешова выставили на торги. После этого ДК "Фосфорник" начали разбирать на части – сняли сиденья в зрительном зале, унесли огромную сцену, срезали даже металлические балки под потолком. Наказание за вандализм никто так и не понес.

Кроме того, как отмечено в публикации "Отырар", здесь стали обитать наркоманы и бездомные. А огромная территория прилегающего парка заросла кустами и деревьями.

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