Казахстан призвал Италию совместно производить суда и создавать логистические центры

Фото: Акорда

На встрече с представителями бизнеса Италии президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что еще одной актуальной сферой сотрудничества является транспортно-логистическая отрасль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акора, в стремлении стать региональным хабом Казахстан активно занимается развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. "Средний коридор эффективно дополняет инициативу "Пояса и пути". Мы намерены связать его с Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и стратегией "Глобальные ворота" Также поддерживаем инициативу "Большой семерки" по партнерству в области глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII). За последние 15 лет Казахстан инвестировал в транспортную инфраструктуру более 35 млрд долларов", – отметил президент. В ближайшие три года, отметил Токаев, Казахстан планирует построить свыше 1300 км железных дорог.

"Это позволит увеличить транспортировку товаров в направлении Китая, Южной Азии и Европы. Поэтому мы приглашаем итальянских инвесторов принять активное участие в развитии наших портов, совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров. Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма", – сказал глава государства. Ранее Токаев призвал итальянцев сотрудничать в области добычи и переработки сырья. Читайте также Планируется открытие авиасообщения между Астаной и Римом, а также Астаной и Миланом Гибридную электростанцию и газоперерабатывающий завод планируют построить в Мангистау Итальянские фирмы в сферах биотехнологий, фармацевтики пригласили локализовать производство в РК

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