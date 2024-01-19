Казахстан призвал Италию совместно производить суда и создавать логистические центры
Фото: Акорда
На встрече с представителями бизнеса Италии президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что еще одной актуальной сферой сотрудничества является транспортно-логистическая отрасль, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акора, в стремлении стать региональным хабом Казахстан активно занимается развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.
"Средний коридор эффективно дополняет инициативу "Пояса и пути". Мы намерены связать его с Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и стратегией "Глобальные ворота" Также поддерживаем инициативу "Большой семерки" по партнерству в области глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII). За последние 15 лет Казахстан инвестировал в транспортную инфраструктуру более 35 млрд долларов", – отметил президент.
В ближайшие три года, отметил Токаев, Казахстан планирует построить свыше 1300 км железных дорог.
"Это позволит увеличить транспортировку товаров в направлении Китая, Южной Азии и Европы. Поэтому мы приглашаем итальянских инвесторов принять активное участие в развитии наших портов, совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров. Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма", – сказал глава государства.
Ранее Токаев призвал итальянцев сотрудничать в области добычи и переработки сырья.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript