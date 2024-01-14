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Миротворцы ООН покинут Конго до конца года

флаг ООН Фото: un.org
Миротворческая миссия ООН в Конго, которая помогала в борьбе с повстанцами более двух десятилетий, прежде чем правительство Конго попросило ее покинуть страну, завершит свой вывод из этой центральноафриканской страны к концу 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По словам Бинту Кейта, главы миссии, трехэтапный вывод 15-тысячного контингента начнется в провинции Южное Киву, откуда к концу апреля выведут не менее 2000 сотрудников сил безопасности, пишет ABC News.

Силы МООНСДРК прибыли в Конго в 2010 году после того, как сменили предыдущую миротворческую миссию ООН для защиты гражданского населения и гуманитарного персонала, а также для поддержки конголезского правительства в его усилиях по стабилизации и упрочению мира.

Однако разочарованные конголезцы заявляют, что никто не защищает их от нападений повстанцев, что приводит к протестам против миссии ООН и других организаций, которые порой приводят к смертям.

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За годы своего существования восточное Конго продолжало подвергаться атакам более чем 120 вооруженными группировками, стремящимися завладеть ресурсами региона, такими как золото, и пытающимися защитить свои общины, некоторые из которых незаметно поддерживаются соседями Конго. Насилие вызвано массовыми убийствами и привело к перемещению почти 7 миллионов человек.

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