Токаев посетил музеи Ватикана
Фото: Акорда
В рамках официального визита в Ватикан президент Касым-Жомарт Токаев посетил Сикстинскую Капеллу, Капеллу Святых Петра и Павла (Капелла Паолина) и Королевский зал Апостольского дворца, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в ходе экскурсии президент оценил великолепие фресок Микеланджело и других выдающихся мастеров, а также ознакомился с богатой историей Ватикана.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Ранее сообщалось, за что Папа Римский поблагодарил Токаева.
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