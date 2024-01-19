Токаев посетил музеи Ватикана

Фото: Акорда

В рамках официального визита в Ватикан президент Касым-Жомарт Токаев посетил Сикстинскую Капеллу, Капеллу Святых Петра и Павла (Капелла Паолина) и Королевский зал Апостольского дворца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе экскурсии президент оценил великолепие фресок Микеланджело и других выдающихся мастеров, а также ознакомился с богатой историей Ватикана. Фото: Акорда Фото: Акорда Ранее сообщалось, за что Папа Римский поблагодарил Токаева. Читайте также С кем еще встретился Токаев в Ватикане

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