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Токаев посетил музей Чингисхана

Токаев посетил Национальный музей Чингисхана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:01 Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 октября 2024 года, в рамках программы государственного визита в Монголию Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, коллекция музея, открытого в 2019 году, содержит более 10 тыс. оригинальных экспонатов.

Токаев посетил Национальный музей Чингисхана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:01

Фото: akorda.kz

Центральное место в экспозиции отведено личности великого правителя и завоевателя Чингисхана. Наряду с этим представлены артефакты, охватывающие все периоды становления монгольской государственности: от эпохи Хунну до ХХ века.

Токаев посетил Национальный музей Чингисхана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:01

Фото: akorda.kz

Токаев посетил Национальный музей Чингисхана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:01

Фото: akorda.kz

Одной из основных задач музея является исследование и популяризация культурного наследия кочевых цивилизаций Евразии.

Токаев посетил Национальный музей Чингисхана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:01

Фото: akorda.kz

Токаев посетил Национальный музей Чингисхана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:01

Фото: akorda.kz

Глава государства осмотрел экспозицию и оставил запись в книге почетных гостей.

Токаев посетил Национальный музей Чингисхана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:01

Фото: akorda.kz

"Национальный музей Чингисхана – это летопись истории выдающейся личности и основанного им государства. Пусть этот очаг духовности служит во благо народа Монголии", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в юрте. Затем прошли переговоры в расширенном составе. По их завершении главы государств подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Также представителями делегаций двух стран были подписаны 11 документов.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прилетел в Монголию 28 октября 2024 года. В аэропорту Улан-Батора делегацию Казахстана встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

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