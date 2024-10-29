Токаев посетил музей Чингисхана

Сегодня, 29 октября 2024 года, в рамках программы государственного визита в Монголию Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, коллекция музея, открытого в 2019 году, содержит более 10 тыс. оригинальных экспонатов.

Фото: akorda.kz

Центральное место в экспозиции отведено личности великого правителя и завоевателя Чингисхана. Наряду с этим представлены артефакты, охватывающие все периоды становления монгольской государственности: от эпохи Хунну до ХХ века.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Одной из основных задач музея является исследование и популяризация культурного наследия кочевых цивилизаций Евразии.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Глава государства осмотрел экспозицию и оставил запись в книге почетных гостей.

Фото: akorda.kz

"Национальный музей Чингисхана – это летопись истории выдающейся личности и основанного им государства. Пусть этот очаг духовности служит во благо народа Монголии", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в юрте. Затем прошли переговоры в расширенном составе. По их завершении главы государств подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Также представителями делегаций двух стран были подписаны 11 документов.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прилетел в Монголию 28 октября 2024 года. В аэропорту Улан-Батора делегацию Казахстана встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.