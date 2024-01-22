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Токаев дал акиму Жамбылской области ряд поручений

Глава государства принял акима Жамбылской области Ербола Карашукеева Фото: gov.kz
Глава государства принял акима Жамбылской области Ербола Карашукеева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал доклад акима Жамбылской области о социально-экономическом развитии региона за 2023 год.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам прошлого года наблюдается положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. В частности, инвестиции в основной капитал увеличились на 17,3 % и составили 517,2 млрд тенге. Отмечается рост в сфере транспортных перевозок на 5,2%, строительства – на 18,7%, связи – на 7,2%, ввода жилья – на 4,7%.

Как сообщил Ербол Карашукеев, в 2023 году запущено 13 новых производств стоимостью 75 млрд тенге. В текущем году ожидается запуск еще 28 проектов на сумму свыше 180 млрд тенге. В целом, инвестиционный пул проектов сегодня включает 69 производств стоимостью 2,3 трлн тенге, их реализация позволит обеспечить работой 5,5 тысячи человек.

Президент был проинформирован, что субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции на 864,9 млрд тенге, число занятых увеличилось на 18,5%.

Токаев, Карашукеев

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву также была предоставлена информация о развитии агропромышленного комплекса области. В регионе продолжается работа по строительству и модернизации водохозяйственных объектов. В рамках программы "Ауыл аманаты" в текущем году будут дополнительно профинансированы проекты по водосберегающим технологиям и развитию рыбных хозяйств.

По словам акима, ввод 7 учреждений образования в 2023 году позволил дополнительно создать 2030 ученических мест. В этом году будет начато строительство 29 объектов образования, рассчитанных на 13380 мест, из них 12 школ – в рамках национального проекта "Комфортная школа". Кроме того, введены 19 объектов здравоохранения, включая областной онкологический диспансер в Таразе и реабилитационный центр для детей в Шуском районе.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму области ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и обеспечению роста доходов жителей.

Ранее глава государства принял премьер-министра Алихана Смаилова.

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Карашукеев Ербол Токаев Касым-Жомарт Жамбылская область Казахстан
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