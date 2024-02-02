Судей Конституционного суда обеспечат жильем за счет республиканского бюджета при необходимости
В частности, в правила внесено дополнение, что жилища из жилищного фонда государственных учреждений также предоставляются в пользование нуждающимся в жилье судьям Конституционного суда.
Обеспечение жильем судей Конституционного суда РК за счет средств республиканского бюджета в случае отсутствия жилья для постоянного проживания по месту нахождения Конституционного суда путем:
- предоставления жилища в пользование из жилищного фонда государственных учреждений;
- оплаты расходов за пользование жильем из республиканского бюджета бюджета администратором соответствующей бюджетной программы.
Как поясняется, поправка вносится в связи с приведением в соответствие с Конституционным законом "О Конституционном суде Республики Казахстан", согласно которому обеспечение жильем судей Конституционного суда в случае отсутствия жилья по месту нахождения Конституционного суда производится за счет средств республиканского бюджета.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 февраля.