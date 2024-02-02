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Законодательство РК

Судей Конституционного суда обеспечат жильем за счет республиканского бюджета при необходимости

Судей Конституционного суда обеспечат жильем за счет республиканского бюджета Фото: akorda.kz
Министерство промышленности и строительства подготовило изменения и дополнения в Правила предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда или жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила внесено дополнение, что жилища из жилищного фонда государственных учреждений также предоставляются в пользование нуждающимся в жилье судьям Конституционного суда.

Обеспечение жильем судей Конституционного суда РК за счет средств республиканского бюджета в случае отсутствия жилья для постоянного проживания по месту нахождения Конституционного суда путем:

  • предоставления жилища в пользование из жилищного фонда государственных учреждений;
  • оплаты расходов за пользование жильем из республиканского бюджета бюджета администратором соответствующей бюджетной программы.

Как поясняется, поправка вносится в связи с приведением в соответствие с Конституционным законом "О Конституционном суде Республики Казахстан", согласно которому обеспечение жильем судей Конституционного суда в случае отсутствия жилья по месту нахождения Конституционного суда производится за счет средств республиканского бюджета.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 февраля.

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