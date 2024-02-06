Финансовый опыт и жесткая дисциплина: почему партийные фракции поддержали кандидатуру Бектенова

Парламентские фракции партий Amanat, "Акжол", "Ауыл" и Respublika на пленарном заседании Мажилиса 6 февраля поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Казахстана, передает Zakon.kz.

Выступая на пленарном заседании, руководитель фракции партии Amanat Елнур Бейсенбаев отметил, что перед новым правительством стоит задача организации бережливой бюджетной политики и принятие стимулирующего нового Налогового Кодекса. Кроме того, по мнению мажилисмена, правительству нужно прекратить использование средств Нацфонда для покрытия дефицита бюджета и непредвиденных расходов.

"В связи с этим, мы ждем от нового правительства конкретного плана действий уже в ближайшее время. Вместе с тем, нужно скоординировать работу правительства в части активизации возврата активов выведенных незаконным образом и тотальной борьбы с коррупцией. И от имени фракции мы рассчитываем, что предложенный нами кандидат справится с этой сложной государственной задачей. Об этом свидетельствует его солидный предыдущий опыт в государственной службе и в сфере финансов". Елнур Бейсенбаев

Глава фракции Respublika Айдарбек Ходжаназаров считает, что новый состав правительства должен извлечь уроки из прошлого и принять системные меры по совершенствованию своей деятельности.

"Фракция партии Respublika, поддерживая кандидатуру предлагаемого премьер-министра, готовы вместе с новым правительством неустанно работать для улучшения благосостояния граждан Казахстана и возрождения экономики страны. Мы уверены, что богатый опыт нового премьер-министра за время его работы на центральном и региональном уровнях будет способствовать повышению конкурентоспособность нашей страны существенно улучшению социального положения народа". Айдарбек Ходжаназаров

В свою очередь, руководитель фракции "Ауыл" Серик Егизбаев сообщил, что партия занимает конструктивную и созидательную позицию и представляет интересы около 8 миллионов сельских жителей Казахстана.

"Партия "Ауыл" единогласно поддерживает кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Республики Казахстан, которую предложил Касым-Жомарт Токаев. Мы рассчитываем на то, что новое правительство будет оперативно принимать необходимые решения и будет подотчетным Парламенту". Серик Егизбаев

Акцент на личных качествах кандидата сделал руководитель фракции "Акжол" Азат Перуашев.

"Надеемся, что личные качества нового премьера позволят наконец выстроить жесткую исполнительскую дисциплину, когда решения и красивые презентации не остаются на бумаге, а реально внедряются на практике, в виде успешных производств и растущего качества жизни". Азат Перуашев

Он заявил, что депутатская фракция "Ак жол" поддерживает кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра.

Кандидатуру Олжаса Бектенова утвердил Мажилис на пленарном заседании 6 февраля. Указом президента Олжас Бектенов назначен премьер-министром РК.