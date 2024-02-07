Нельзя перегибать палку: Токаев о возврате активов

Президент Касым-Жомарт Токаев 7 февраля на расширенном заседании правительства дал указания по дальнейшей работе над возвращением в страну незаконно выведенных активов, передает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что возврат незаконно выведенных активов должен стать дополнительным источником инвестиций. Глава государства дал задание уполномоченным структурам активизировать усилия по возвращению активов и направлять поступающие средства на реализацию важных для страны проектов.

"В то же время еще раз предупреждаю: в этой работе нельзя перегибать палку. Произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал. Наша основная задача – обеспечить благоприятный для бизнеса инвестиционный климат в стране, а не держать предпринимателей на коротком поводке". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул глава государства, эта работа имеет большое значение с точки зрения обеспечения социальной справедливости и призвана решить важные экономические задачи, поэтому дискредитировать ее никому не позволено.

Президент на расширенном заседании правительства 7 февраля также отметил, что в Казахстане снизилась доля инвестиций в основной капитал.

6 февраля глава государства назначил Олжаса Бектенова премьер-министром Казахстана. После этого был сформирован новый Кабмин.