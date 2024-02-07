Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации
Фото: gov.kz
Новым вице-министром культуры и информации назначен Ербол Аликулов, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Аликулов Ербол Шымкентбаевич назначен вице-министром культуры и информации", – говорится в сообщении.
Аликулов родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.
В разные годы работал заместителем акима Турксибского и Алмалинского районов г. Алматы, акимом Жетысуского района Алматы, а также занимал должности заместителя председателя Комитета по труду, социальной защите и миграции, государственного инспектора Администрации президента РК и замакима акима Карагандинской области.
С октября 2023 года и до назначения руководил аппаратом Министерства культуры и информации РК.
Ранее Бакыт Абильдинов был назначен заместителем управляющего делами президента РК.
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