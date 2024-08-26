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Назначен новый заместитель руководителя Аппарата правительства

Назначен новый заместитель руководителя Аппарата Правительства, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 09:51 Фото: primeminister.kz
26 августа 2024 года стало известно о назначении нового заместителя руководителя Аппарата правительства, сообщает Zakon.kz.

Им стал Аян Магзумов.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Магузумов Аян Еранович назначен на должность заместителя руководителя Аппарата правительства", – сообщила пресс-служба правительства.

Аян Магузумов родился в 1987 году в Акмолинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности "Экономист", Университет Шеффилда (Великобритания) со степенью магистра государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 2009 году. В разные годы работал главным экспертом Департамента автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций РК; главным консультантом отдела индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК; главным инспектором отдела индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК.

В октябре 2021 года назначен заведующим Отдела индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК. С февраля 2023 года работал заведующим отделом развития реального сектора и регионов Аппарата правительства РК.

С апреля 2024 года по настоящее время – заведующий отделом индустриального и инфраструктурного развития Аппарата правительства РК.

23 августа 2024 года стало известно о назначении Аскара Биахметова вице-министром труда и социальной защиты населения.

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