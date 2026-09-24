Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя министра обороны
Официальный документ опубликован в Telegram-канале Акорды:
"Распоряжением главы государства Бекманов Даулет Нысанхулович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан".
Даулет Бекманов родился 20 ноября 1983 года.
В 2004 году окончил Частный университет "Мирас" по специальности "информатика". В 2010 году – Южно-Казахстанский государственный университет имени М. А. Ауэзова по специальности "государственное и местное управление".
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности инженера-системотехника ТОО "Медиа Софт Астана".
С октября 2006-го по октябрь 2011 года работал специалистом в Отделе информационных архивных технологий Национального архива РК, ведущим специалистом ТОО "Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения", главным аналитиком АО "Национальные информационные технологии".
С октября 2011 года по сентябрь 2018-го занимал руководящие должности в Министерстве связи и информации РК, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Агентстве РК по связи и информации РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК и Министерстве информации и коммуникаций РК.
С сентября 2018 года по февраль 2020 года – заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии".
С февраля 2020 года по май 2023 года – председатель Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
С мая 2023 года по июль 2025 года – управляющий директор почтовому сервису и государственным услугам АО "Казпочта".
Со 2 июля 2025 года занимал должность председателя правления АО "Национальные информационные технологии".
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