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Политика

Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя министра обороны

Даулет Бекманов, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 09:09 Фото: nitec.kz
Сегодня, 24 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра обороны. Им стал Даулет Бекманов, сообщает Zakon.kz.

Официальный документ опубликован в Telegram-канале Акорды:

"Распоряжением главы государства Бекманов Даулет Нысанхулович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан".

Даулет Бекманов родился 20 ноября 1983 года.

В 2004 году окончил Частный университет "Мирас" по специальности "информатика". В 2010 году – Южно-Казахстанский государственный университет имени М. А. Ауэзова по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности инженера-системотехника ТОО "Медиа Софт Астана".

С октября 2006-го по октябрь 2011 года работал специалистом в Отделе информационных архивных технологий Национального архива РК, ведущим специалистом ТОО "Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения", главным аналитиком АО "Национальные информационные технологии".

С октября 2011 года по сентябрь 2018-го занимал руководящие должности в Министерстве связи и информации РК, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Агентстве РК по связи и информации РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК и Министерстве информации и коммуникаций РК.

С сентября 2018 года по февраль 2020 года – заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

С февраля 2020 года по май 2023 года – председатель Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С мая 2023 года по июль 2025 года – управляющий директор почтовому сервису и государственным услугам АО "Казпочта".

Со 2 июля 2025 года занимал должность председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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