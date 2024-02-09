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Ползли к пациенту по сугробам: Минздрав поблагодарил самоотверженных фельдшеров из Хромтау

Минздрав поблагодарил самоотверженных фельдшеров из Хромтау Фото: Instagram/aqtobe_densaulyq_basqarmasy
Управление здравоохранения Актюбинской области выразило благодарность бригаде "скорой", которая самоотверженно добиралась к пациенту сквозь метель, буквально ползком по сугробам, сообщает Zakon.kz.

Управление здравоохранения Актюбинской области опубликовало в Instagram пост, в котором назвало имена фельдшеров скорой помощи, самоотверженно добравшихся до пациента через метель и сугробы. Машина "скорой" не смогла доехать до места из-за непогоды, и медики буквально ползком пробирались по снегу, чтобы оказать помощь человеку с сердечным приступом.

В управлении отметили, что фельдшеры и врачи ежедневно реагируют на миллионы звонков, которые нельзя проигнорировать, потому что от оперативной реакции медиков зависят человеческие жизни. Среди таких героев, которые каждый день, в любую погоду, с огромной самоотдачей оказывают пациентам помощь, – бригада санитаров "скорой" из Хромтауского района. В управлении назвали их имена:

  • Кудияров Бауржан Султанханулы;
  • Тлеу Кайрат Берикулы;
  • Рысбай Сая Ибырайкызы.

Несмотря на метель и снежные заносы, фельдшеры добрались к пациенту с сердечным приступом, на месте сделали кардиограмму и дали все необходимые рекомендации. Госпитализация в итоге не потребовалась. Представители Минздрава выразили благодарность санитарам за их благородный труд.

"Министерство здравоохранения отмечает упорный труд фельдшеров бригады скорой помощи Хромтауского района. Выражаем благодарность всем медицинским работникам, которые спасают жизни пациентов, невзирая на всевозможные трудности", – говорится в сообщении.

Ранее поступок медиков, которые ползком добирались до пациента по сугробам в сильную метель, восхитил пользователей соцсетей.

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