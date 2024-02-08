Вынуждены ползти по сугробам: фельдшеры из Хромтау восхитили Казнет
Фото: pixabay
Фельдшеры в Хромтау Актюбинской области с трудом могут добраться до пациентов, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает телеканал "24KZ", из-за снежных заносов кареты "скорой помощи" останавливаются на полпути. Врачам пришлось идти дальше пешком.
"В итоге к пациенту, который жаловался на сердце, они добирались час", – пишет телеканал.
Видео с хромтаускими фельдшерами завирусилось в Казнете. Казахстанцы начали оставлять одобряющие комментарии:
- Красавчики, и все равно у людей будет возмущение, почему скорой долго нет.
- Самые честные люди. Благословит вас Господь и сохранит вас.
- Молодцы, несмотря на такую погоду.
- Какая сложная и ответственная профессия. Дай Бог вам здоровья, ребята.
Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в двух районах Актюбинской области из-за непогоды.
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