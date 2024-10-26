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В конце октября Токаев посетит с государственным визитом Монголию

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 13:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию, сообщает Zakon.kz.

Поездка продлится два дня – 28 и 29 октября 2024 года.

"Глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ", – сообщает пресс-служба Акороды.

В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

24 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммита "БРИКС плюс", который состоялся в Казани и провел ряд бесед президентами Турции и Беларуси.

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