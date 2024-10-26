В конце октября Токаев посетит с государственным визитом Монголию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию, сообщает Zakon.kz.

Поездка продлится два дня – 28 и 29 октября 2024 года.

"Глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ", – сообщает пресс-служба Акороды.

В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

24 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммита "БРИКС плюс", который состоялся в Казани и провел ряд бесед президентами Турции и Беларуси.