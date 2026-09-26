Бывший аким Жанаозена получил новую должность

Жансейт Кайнарбаев, который с 12 февраля 2024 года занимал должность акима Жанаозена, назначен на новый пост. Он стал акимом Каракиянского района, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 сентября 2026 года, проинформировала пресс-служба акима Мангистауской области:

"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая Жансейт Кайнарбаев назначен акимом Каракиянского района".

Жансейт Кайнарбаев родился 20 мая 1984 года в селе Куланды Каракиянского района Мангистауской области. Окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им Ш. Есенова по специальностям "Горный инженер" и "Экономика".

Трудовую деятельность начал в 2006 году в ТОО "Актау жолдары-07" в должности мастера. В 2008-2009 годах занимал должность заместителя главного механика ТОО "Кулагер", в 2009-2012 годах – руководителя ТОО "ТрансСервисСитиСтрой".

В 2012-2014 годах работал начальником отдела ГКП "Тазалык", в 2014-2015 годах – руководителем ГКП "Коммуналдық қызмет". В 2015-2016 годах возглавлял отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тупкараганского района. В 2016-2022 годах занимал должность заместителя акима Тупкараганского района. В 2022-2024 годах работал заместителем акима города Жанаозен.

С 12 февраля 2024 года по настоящее время занимал должность акима Жанаозена.

С мая 2023 года акимом Каракиянского района Мангистауской области был Сымбат Торетаев. 26 сентября 2026 года его назначили новым акимом Жанаозена. Таким образом получается, что Жансейта Кайнарбаева и Сымбата Торетаева поменяли местами.

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