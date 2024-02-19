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Президент ратифицировал соглашение между Казахстаном и Эстонией о реадмиссии лиц

политика Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Эстонией о реадмиссии лиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Эстония о реадмиссии лиц", – говорится в документе.

Как сообщалось ранее, соглашение будет способствовать установлению быстрых и эффективных процедур идентификации и организации возвращения граждан Казахстана и Эстонии, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территориях государств сторон.

Кроме того, соглашение позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Эстонии в вопросах реадмиссии.

Реализация соглашения основывается на сотрудничестве между компетентными органами Казахстана и Эстонии в вопросах реадмиссии.

19 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонии Алар Карис провели встречу в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где обменялись приглашениями совершить взаимные визиты. Подробности по ссылке.

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