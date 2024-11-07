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Законодательство РК

Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об экологии

Токаев ратифицировал соглашение между РК и Узбекистаном, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 18:27 Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об экологии для улучшения ситуации в Аральском бассейне, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды", – говорится в сообщении.

Как ранее рассказал депутат Едил Жанбыршин, сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям:

  • предупреждение и контроль загрязнения атмосферного воздуха и воды,
  • управление твердыми бытовыми отходами,
  • сохранение биологического разнообразия,
  • разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в аральском бассейне,
  • проведение мониторинга окружающей среды,
  • формирование совместных образовательных институтов,
  • подготовка кадров,
  • а также стороны будут принимать все необходимые меры для предупреждения чрезвычайных ситуаций, наносящих вред окружающей среде.

Он также отметил, что между Казахстаном и Узбекистаном будет создана специальная комиссия.

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