Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об экологии
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об экологии для улучшения ситуации в Аральском бассейне, сообщает Zakon.kz.
Документ опубликовала Акорда.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды", – говорится в сообщении.
Как ранее рассказал депутат Едил Жанбыршин, сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям:
- предупреждение и контроль загрязнения атмосферного воздуха и воды,
- управление твердыми бытовыми отходами,
- сохранение биологического разнообразия,
- разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в аральском бассейне,
- проведение мониторинга окружающей среды,
- формирование совместных образовательных институтов,
- подготовка кадров,
- а также стороны будут принимать все необходимые меры для предупреждения чрезвычайных ситуаций, наносящих вред окружающей среде.
Он также отметил, что между Казахстаном и Узбекистаном будет создана специальная комиссия.
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