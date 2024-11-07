Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об экологии

Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об экологии для улучшения ситуации в Аральском бассейне, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда. "Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды", – говорится в сообщении. Как ранее рассказал депутат Едил Жанбыршин, сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям: предупреждение и контроль загрязнения атмосферного воздуха и воды,

управление твердыми бытовыми отходами,

сохранение биологического разнообразия,

разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в аральском бассейне,

проведение мониторинга окружающей среды,

формирование совместных образовательных институтов,

подготовка кадров,

а также стороны будут принимать все необходимые меры для предупреждения чрезвычайных ситуаций, наносящих вред окружающей среде. Он также отметил, что между Казахстаном и Узбекистаном будет создана специальная комиссия. Читайте также Токаев о визите Путина в Казахстан: Мы серьезно готовимся Президент России прилетит в Казахстан Назначен еще один новый член ЦИК Казахстана

Следите за новостями zakon.kz в: