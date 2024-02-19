Элементы ИИ планирует ввести АЗРК для выявления картельных сговоров

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об исполнении Агентством контрольных функций, в том числе о совместной работе с правоохранительными органами по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев был проинформирован о работе, проведенной в рамках антимонопольных мер реагирования. Доля исполненных предписаний достигла 90,3%.

Марат Омаров рассказал о планах Агентства по развитию конкуренции на 2024 год.

Как сообщил председатель Агентства, на сегодняшний день разработана и запущена информационно-аналитическая система для анализа состояния конкуренции, оцифрованы государственные услуги, разрабатывается информационная система – база данных АЗРК, будут внедрены элементы искусственного интеллекта для выявления картельных сговоров.

По итогам встречи президент дал ряд поручений Марату Омарову, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами к защите и развитию малого и среднего бизнеса.

Ранее Токаев встретился с министром иностранных дел Узбекистана.