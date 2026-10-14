Токаев дал поручения по реализации приоритетных направлений внутренней политики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет вице-президента Ерлана Карина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, отчет касается реализации приоритетных направлений внутренней политики, исполнения поручений и продвижения инициатив президента, в том числе высказанных на открытии первой сессии Курултая первого созыва и первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

В частности, вице-президент рассказал о работе по разъяснению и популяризации конституционных ценностей, реализации проекта "Таза Қазақстан", формированию новой общественной этики, продвижению принципа "Закон и Порядок", внедрению единой программы воспитания "Адал азамат".

Глава государства был также проинформирован о ключевых направлениях деятельности в сфере внутренней политики, в том числе по укреплению межэтнического согласия, обеспечению прав и интересов детей, совершенствованию государственной информационной политики.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, подчеркнув, что конституционные принципы и ценности должны стать неотъемлемой частью национального характера и общественной культуры.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, патриотизм, ответственность, добросовестный труд, единство и консолидация граждан вокруг общих созидательных целей являются важнейшими условиями поступательного развития страны.

Ранее сообщалось, что Токаев лично проводил в столичном аэропорту короля и королеву Бельгии.