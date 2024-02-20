Гульбара Султанова возглавила комитет Минкультуры
По данным пресс-службы правительства, Султанова родилась в 1967 году в Костанайской области. Окончила Костанайский педагогический институт им. 50-летия СССР, Костанайский социально-технический университет.
В 1992-2000 годах была учителем начальных классов средних школ Костанайской области.
В 2002-2006 гг. – главный специалист департамента внутренней политики Костанайской области.
2006-2014 гг. – начальник, руководитель отдела управления внутренней политики акимата Костанайской области.
В 2014 году была экспертом управления организационной работы Министерства культуры и спорта РК.
2014-2016 гг. – руководитель управления Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта.
2016-2018 гг. – руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий.
2018-2023 гг. – заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития.
С ноября 2023 года по настоящее время – заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации.