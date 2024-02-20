Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пшембаева освободили от должности вице-министра по ЧС

Пшембаева освободили от должности вице-министра по ЧС Фото: primeminister.kz
Мереке Пшембаева освободили от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Пшембаев Мереке Кудайбергенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

Мереке Пшембаев родился 19 декабря 1962 года в селе Акжар Павлодарской области.

Он окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт и Евразийский институт рынка.

Трудовой путь начал со старшего дорожного мастера, главного инженера Майского райавтодора.

В разные годы работал генеральным директором РГП "Казахавтодор", вице-министром транспорта и коммуникаций, председателем Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию и ответственным секретарем Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

С октября 2020 года занимал должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям.

19 февраля сообщалось о назначении нового гендиректора "Казавиаспас". Им стал Ержан Жакенов.

Читайте также

Президент Сербии поделился впечатлениями после разговора с Токаевым
Президент Сербии поделился впечатлениями после разговора с Токаевым
Токаев: В Казахстане нет культуры экономии воды, нужно ее прививать
Токаев: В Казахстане нет культуры экономии воды, нужно ее прививать
Гульбара Султанова возглавила комитет Минкультуры
Гульбара Султанова возглавила комитет Минкультуры
Диана Абдуллаева
МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военные массово увольняются в Финляндии
Военные массово увольняются в Финляндии
приговор акиму
Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
В совершение сделок нотариусами внесли изменения
В совершение сделок нотариусами внесли изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: