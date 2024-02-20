Пшембаева освободили от должности вице-министра по ЧС

Мереке Пшембаева освободили от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Пшембаев Мереке Кудайбергенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

Мереке Пшембаев родился 19 декабря 1962 года в селе Акжар Павлодарской области.

Он окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт и Евразийский институт рынка.

Трудовой путь начал со старшего дорожного мастера, главного инженера Майского райавтодора.

В разные годы работал генеральным директором РГП "Казахавтодор", вице-министром транспорта и коммуникаций, председателем Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию и ответственным секретарем Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

С октября 2020 года занимал должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям.

19 февраля сообщалось о назначении нового гендиректора "Казавиаспас". Им стал Ержан Жакенов.