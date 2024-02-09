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Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным

американский журналист Фото: скриншот видео
Скандально известный американский журналист Такер Карлсон опубликовал видео со своими впечатлениями от разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он получил "чрезвычайно детальный" ответ о предпосылках кризиса вокруг Украины.

Также он рассказал, что пробыл в Кремле для интервью с Путиным около 5 часов, при этом прождал российского лидера 2 часа.

"Надо быть безумным, чтобы считать, что Россия уступит Крым, полагает Карлсон", – цитируют РИА Новости Карлсона.

Кроме того, журналист заявил, что у него сложилось впечатление, будто отвержение России Западом "глубоко ранит" Путина. Между тем, главу РФ он назвал умным собеседником.

"НАТО поставила задачу сдержать Россию – Путина это очень огорчает, его глаза сверкали", – рассказал Карлсон о своих впечатлениях от интервью.

Резюмируя стремлении руководства США к смене власти в России, Карлсон заявил: "Нами правят сумасшедшие".

"Власти Соединенных Штатов пытаются выставить Россию экспансионистской державой, но это глупость и неправда. (...) Они просто хотят защитить свои границы", – заявил журналист.

Ранее скандально известный американский журналист анонсировал интервью с Путиным. Иностранные СМИ заявили, что ЕС может рассмотреть санкции против Такера Карлсона за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ознакомиться с основными тезисами интервью можно здесь.

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